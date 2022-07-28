ظبط وزنك وامنع التدخين.. نصائح لتحسين صحة البروستاتا

كتبت نهير عبد النبى

التهاب البروستاتا هو اضطراب يصيب غدة البروستاتا يكون مصحوبًا غالبًا بألم التهابى، ويسبب فى الغالب صعوبة أو ألم عند التبول، وألمًا فى منطقة الحوض أو الأعضاء التناسلية، وحسب ما ذكره موقع healthmatters فإن هناك بعض النصائح للحفاظ على صحة البروستاتا وحمايتها من المشاكل الصحية المختلفة وهى:

نصائح لتحسين صحة البروستاتا



- الحفاظ على وزن صحى

ترتبط السمنة بالعديد من المشكلات الصحية فى البروستاتا، بما فى ذلك سرطان البروستاتا، ويعد اتباع نظام غذائى متوازن وممارسة التمارين الرياضية أمرًا مهمًا لصحة البروستاتا والحفاظ على وزن صحى.

تناول المزيد من الخضار

النظام الغذائى الغنى بالخضراوات الورقية مهم لصحة البروستاتا، حيث تحافظ الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة فى الخضراوات على صحتك وصحة البروستاتا، جرب إضافة الخس والسبانخ واللفت والبروكلي إلى وجباتك كل يوم.

التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء

يرتبط الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء بـ PhIPوهو مركب كيميائى يتم إطلاقه عند تفحم اللحوم الحمراء، ما قد يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ومن خلال تقليل تناول اللحوم الحمراء يمكنك تقليل المخاطر.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة لها تأثير وقائي على العديد من الحالات التي تؤثر على صحة البروستاتا، حتى 30 دقيقة من النشاط المعتدل كل يوم، مثل المشى السريع أو الركض، يمكن أن يكون له فوائد صحية بعيدة المدى.

شرب الماء

شرب الماء ضرورى للبروستاتا والصحة العامة​​، ويوصى باستهلاك ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا تأكد من شرب الماء أثناء وبعد التمرين.

إدارة التوتر

على الرغم من أن الإجهاد قد لا يسبب مشاكل البروستاتا بشكل مباشر، إلا أن الإجهاد طويل الأمد يمكن أن يضعف جهاز المناعة، ويغير التوازن الهرمونى، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التأمل طريقة رائعة لتخفيف الضغوط اليومية ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحتك العقلية.

توقف عن التدخين

يساهم التدخين فى بعض الأسباب الرئيسية للوفاة عند الرجال، حيث يرتبط أول أكسيد الكربون الموجود فى التبغ بخلايا الدم الحمراء حتى تموت الخلية، ما قد يتسبب فى الإصابة بسرطان البروستاتا وأمراض أخرى، إذا كنت مدخنًا فتحدث إلى طبيبك حول أفضل خطة للإقلاع عن التدخين.