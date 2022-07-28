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ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني قرر بالإجماع إنشاء 3 لجان فرعية من المحور السياسي

الخميس، 28 يوليه 2022 09:25 م
ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني قرر بالإجماع إنشاء 3 لجان فرعية من المحور السياسي ضياء رشوان
ماجد تمراز

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قال الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعين، أولهما في 5 يونيو، ويوم 19 يونيو، وخلالهما صدرت اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك بإجماع كل الأعضاء.

وأضاف خلال برنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "etc": "خلال الاجتماع الأخير، مجلس الأمناء قرر إنشاء 3 لجان فرعية من المحور السياسي، والذي غالبا سيبدأ منه الحوار الوطني، لجنة لحقوق الإنسان، ولجنة للنظام الحزبي والانتخابات، ولجنة للمحليات، وهنا أول إشارة واضحة بأن هذا الحوار يتجه مباشرة لما يريده المصريون".

وقال: "لجنة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، سيشارك ممثلون لقوى رئيسية سياسية، ومجلس الأمناء لن يدير الحوار الداخلي، بل اللجان الفرعية التي تم تشكيلها هي التي ستدير الحوارات الداخلية، أما ولجنة المحليات، فستدعو كل من أرسل للحوار الوطني شيء يتعلق بالمحليات سواء كان مشروع قانون محليات أو اقتراحات، وسيُفتح الباب لكل من لديه فكرة مكتوب أن يشارك في الجلسات بحكم اللائحة التنفيذية وستكون علنية وتذاع مباشرة وسيسمح للإعلام بحضورها".


ضياء رشوان

الحوار الوطنى

المحور السياسى

جلسات الحوار الوطنى



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