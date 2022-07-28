ضبط 1886 عبوة مواد غذائية فاسدة داخل مخزن بحدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 1886 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بحدائق القبة ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عثر بداخل المخزن المشار إليه على(1886 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع – 130 كيلو جرام أرز) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.