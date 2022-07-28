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صيانة جدار الكعبة المشرفة وتركيب المذهبات استعدادا لتبديل الثوب الجديد.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 07:43 م
صيانة جدار الكعبة المشرفة وتركيب المذهبات استعدادا لتبديل الثوب الجديد.. صور صيانة جدار الكعبة المشرفة
كتب: إيهاب محمد

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قامت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية برئاسة شؤون الحرمين بأعمال صيانة لجدران الكعبة المشرفة، ومذهبات تثبيت الثوب البالغ عددها (54) حلقة، وإعادة تذهيبها، وإجراء فحص كامل على رخام الشاذروان المحيط بالكعبة المشرفة، والركن اليماني؛ استعدادًا لتبديل الثوب يوم السبت القادم غرة شهر محرم.

حساب امارة مكه
حساب امارة مكه

ووفقا  للموقع الرسمي لشؤون الحرمين، أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي أن الوكالة تتولى أعمال الصيانة الدورية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي بالمسجد الحرام لصيانة جدران الكعبة المشرفة من الأملاح المتراكمة -إن وجدت- وعمل مرمات ودهان بمادة الإيبوكسي الشفافة، وصيانة عراميس الكعبة المشرفة، وترميم التشققات بالركن اليماني، ومعالجة الشروخ بحواف الشاذروان بسبب حركة السيزرات أثناء أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة.

من اعمال الصيانه
من اعمال الصيانه

 

المذهبيات
المذهبيات

 

صيانه جدران الكعبة
صيانه جدران الكعبة

 

اعمال الصيانه
اعمال الصيانه

 

وبين أن أعمال الصيانة تتضمن ترويب الأرضيات داخل حجر إسماعيل والدائرة الأولى من الكعبة المشرفة، ودهان الجزء الخشبي لباب حجر إسماعيل وجلي أرضيات الرخام، وكذلك إعادة ضبط منسوب قواعد حلقات تثبيت كسوة الكعبة المشرفة، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية الدورية لرخام سطح الكعبة المشرفة؛ للتأكد من سلامة الرخام الموضوع بسطح الكعبة المشرفة على مساحة (80) متراً مربعاً، وعدم وجود تشققات وأضرار سطحية، إلى جانب عمل ترويب لملء الفراغات بين رخام "التاسوس"، وهو رخام نادر الوجود يُستورَد خصيصاً للحرمين الشريفين بمميزات عدة، منها عكس الضوء والحرارة.

 


صيانة جدار الكعبة المشرفة

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