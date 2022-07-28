اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 06:23 ص
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شهب الدلويات تمطر السماء الليلة بـ20 شهابا فى الساعة

الخميس، 28 يوليه 2022 06:00 ص
شهب الدلويات تمطر السماء الليلة بـ20 شهابا فى الساعة شهب دلتا الدلويات - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن شهب دلتا الدلويات تبدأ من منتصف شهر يوليو حتى أواخر شهر أغسطس، وتصل ذروتها ليلة 29 يوليو بمعدل 20 شهابا في الساعة في الأماكن المظلمة.
 
وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن هذا العام سيكون القمر محاقا عند ذروة زخة شهب دلتا الدلويات، مما يسهل رؤية الشهب.
 
وتنتج الشهب من المذنبات أو الكويكبات عندما تقترب من الشمس، وتبدأ أجزاء منها فى التحطم وتدخل الغلاف الجوي للأرض عند مرور الأرض في مدارها خلال هذا الحطام ويحدث احتكاك بجزيئات الهواء وتحترق.  
 
وقال معهد الفلك إنه يمكن رؤية شهب دلتا الدلويات في اتجاه كوكبة الدلو في الجزء الجنوبي من السماء.

الشهب

شهب الدلويات

شهب دلتا الدلويات

زخات الشهب



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