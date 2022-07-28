سيول الإمارات.. الداخلية تعلن عدم وجود خسائر بالأرواح بسبب الأمطار الغزيرة

كتب محمد جمال

أكد العميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية الإماراتية، أن السيول الجارفة التي تعرضت لها المنطقة الشرقية لدولة الإمارات جراء غزارة الأمطار الهاطلة منذ أمس (الأربعاء) وإلى اليوم لم تخلف أي خسائر بالأرواح، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وأفاد بأن الامطار الغزيرة والتي استمرت أمس لساعات متواصلة، تسببت في اجتياح السيول عدداً من المناطق ملحقة أضراراً بالممتلكات، فضلاً عن محاصرة بعض الأشخاص والذين نجحت الفرق المعنية في إنقاذهم خلال وقت قياسي، وذلك لما تتمتع به الفرق من إمكانيات وجاهزية عالية كانت السبب الرئيسي في تعامل الجهات المعنية مع السيول والحفاظ على أرواح المتضررين منها.

ويشارك المركز الوطني للبحث والإنقاذ في جهود الاستجابة للأحوال الجوية بتفعيل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام طائرات مهيأة للقيام بعمليات الإنقاذ والاخلاء الطبي لتقديم الدعم للمناطق المتضررة في مختلف إمارات الدولة جراء المنخفض الجوي ليلة أمس. وتمكن طاقم الانقاذ من نقل الأفراد العالقين بالمناطق الجبلية إلى مناطق آمنة وإنقاذ وإخلاء المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الدعم والعلاج اللازم. يؤكد المركز الوطني للبحث والانقاذ بأنه على استعداد تام وجاهزية عالية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على ممتلكات الدولة.