سيول الإمارات.. إنقاذ 870 شخصا فى الشارقة والفجيرة بسبب الأمطار

كتب محمد جمال

دعت الداخلية الإماراتية، يوم الخميس، المواطنين والمقيمين في الدولة، لضرورة الالتزام بإرشادات الجهات المختصة، والتقيد باشتراطات السلامة، وذلك في ظل الأحوال الجوية الغير مستقرة التي تشهدها مناطق في البلاد، وقالت الداخلية في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر": "تبذل الفرق الشرطية وفرق الإنقاذ والإسعاف جهودا متواصلة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات وتأمين انسيابية حركة المرور من خلال الدوريات الميدانية، حيث تم إنقاذ 870 شخصا في إماراتى الشارقة والفجيرة".

وأضافت: "بهدف ضمان سلامة الجميع، عملت الفرق الشرطية المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدة مناطق من الدولة".

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مشاهد من إمارة الفجيرة اليوم بعد سيول جارفة أقتحمت المحال التجارية والمنازل، وتدخل وزارتي الداخلية والدفاع في عمليات الدعم والإنقاذ



| #الإمارات #الفجيرة #الفجيرة_تغرق #امطار_الخير pic.twitter.com/R7CN3g0rRv — الإمارات71 (@UAE71news) July 28, 2022

وقال العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية خلال الإحاطة الإعلامية حول الأحوال الجوية السائدة في الإمارات: "هناك سيطرة تامة على الأوضاع، وبلغ عدد من تم إيواؤهم حتى الآن 3897 شخصا في إماراتي الشارقة والفجيرة".

ودعا الطنيجي إلى "ضرورة التزام تعليمات وإرشادات الجهات المعنية، وعدم مغادرة المنازل غير المتضررة، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة إلا للضرورة، ونؤكد أهمية القيادة بحذر شديد، والابتعاد عن مجاري المياه والسيول والمناطق الوعرة مثل الجبال".

وأشار مدير العمليات بالداخلية الإماراتية إلى أن "الأزمة أظهرت قدرة مجتمع الإمارات والمؤسسات في مواجهة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، حيث تعمل الفرق المختصة ليل نهار وفق خطط علمية وعملية في الاستعداد والجاهزية للتعامل مع جميع الحالات الطارئة وفق منظومة عمل تكاملية لتعزيز حماية المجتمع والممتلكات".

من جانبها قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في منشور على حسابها في "تويتر": "نطمئن الجميع، بأنه وعلى الرغم من شدة الأمطار وتقلبات الحالة الجوية التي أسفرت عن جريان السيول والأودية في عدد مناطق بالدولة، ومداهمة الأمطار لعدد من المساكن، إلا أنه ولله الحمد، لم تسجل أية خسائر بالأرواح أو إصابات بليغة، واقتصرت على خسائر مادية فقط".

وذكرت الهيئة في منشور آخر: "ندعو أفراد المجتمع وفي مثل هذه الحالات الجوية متابعة الأخبار والمعلومات التي يبثها المركز على كافة منصاته الإلكترونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من عدم الانسياق وراء أية إشاعات يتم تداولها حول الأحوال الجوية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وبيّنت أن "المركز الوطني للأرصاد يتابع الحالة الجوية على مدار الساعة، ويدعو المركز الجمهور بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه ويرجو اتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة".

ووجه مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الأربعاء، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف الإمارات.

كما وجه المجلس اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".