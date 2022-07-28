سقوط عصابة تسرق صناديق الإشارة بالسكة الحديد فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة المهمات المصلحية قاموا بسرقة عدد من صناديق الإشارة بالشرقية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى شركات المقاولات والإنشاءات بسرقة (11صندوق إشارات "تركات"، "غير مفعلة وغير متصلة بالسيمافورات" ولم يتم تسليمها للجهات المختصه ويتم تأمينها بمعرفة الشركة لحين تسليمها) وذلك ما بين منطقة الشبانات وقرية صفط بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية- جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة المهمات المصلحية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والأداة المستخدمة فى الواقعة المشار إليها.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم ببيع المسروقات (لمالك شونة خردة وتاجرى خردة "سيئ النية" – جميعهم مقيمين بدائرة المركز) أمكن ضبطهم.

بمواجهتهم أقروا بصحة أقوال المتهمين وأضاف أحدهم بإلقائه مجموعة من التركات بإحدى الترع بدائرة المركز عقب علمه بضبط المتهمين وأرشد المتهمين عن مجموعة من التركات مفككة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.