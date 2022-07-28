اليوم السابع
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سقوط عاطلين لسرقتهم الهواتف المحمولة من المواطنين فى النزهة

الخميس، 28 يوليه 2022 11:39 ص
سقوط عاطلين لسرقتهم الهواتف المحمولة من المواطنين فى النزهة حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين وراء سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة النزهة ، وحرر محضر بالواقعة.

إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة..وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) وبحوزتهما (سلاح أبيض – 3 هواتف محمولة "أحدهم مجهول المصدر" - دراجة نارية " بدون لوحات").

وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما إعترفا بسرقته من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة" باستخدام الدراجة النارية المشار إليها، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف وإتهماهما بالسرقة، وبالكشف على الدراجة النارية المضبوطة تبين أنه مُبلغ بسرقتها من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، وبإستدعاء الأخير تعرف على الدراجة واتهماهما بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.


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