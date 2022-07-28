وذكرت وزارة الخارجية الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن اللقاء يأتي في إطار مُتابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين في يونيو الماضي.

وتناول السفير مع الوزيرة البحرينية آفاق الربط السياحي بين المقاصد السياحية المصرية والبحرينية، فضلاً عن سُبل تطوير التبادل السياحي وزيادة أعداد السائحين البحرينيين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية.

كما ناقشا كيفية تفعيل مُذكرة التفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمعارض وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي وُقعت يوم 29 يونيو 2022 أثناء زيارة رئيس الجمهورية إلى البحرين.