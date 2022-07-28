سفاح الجيزة ينتظر القصاص العادل.. تعرف على موعد تنفيذ الإعدام فى قاتل صديقه

كتب إيهاب المهندس

يترقب المتهم قذافي فراج المعروفة بـ"سفاح الجيزة"، داخل محبسه تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة النقض باعدامه شنقا لقيامه بقتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع الاصرار.

خلال عام ونصف من بدء جلسات محاكمة قذافي فراج المعروفة بـ"سفاح الجيزة"، في اتهامه بارتكاب 4 جرائم قتل أولها قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف وقتل زوجته وفتاة كانت تعمل لديه وقتل فتاة آخري صاحبة محل أدوات كهربائية، ليصدر ضده 4 أحكام بالإعدام بخلاف حكم خامس بالمشدد في اتهامه بتزوير محررات رسمية.

الحكم الصادر ضد سفاح الجيزة في واقعة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف والصادر في 24 مارس 2012 أصبح حكما نهائيا بعد تأييد محكمة النقض الحكم في أكتوبر الماضى.

وعن موعد تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهم، يقول المحامي وفى الدين فؤاد دفاع أسرة صديق وزوجه السفاح، إن حكم الإعدام في واقعة قتل صديقه رضا عبد اللطيف أصبح نهائي بات بعد رفض محكمة النقض طعن المتهم.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حكم الإعدام سيتم تنفيذه على المتهم خلال الأيام القادمة، بعد رفع أوراق الدعوى لرئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل للتصديق على الحكم طبقا للمادة 470 من القانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 470 على انه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

يذكر ان أخر الاحكام الصادرة ضد سفاح الجزة هو الحكم الصادر بالإعدام من محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى في مارس الماضى برئاسة المستشار أحمد على يونس، لاتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا، وهى آخر القضايا المتهم فيها قذافى فراج، الصادر ضده 3 أحكام بالإعدام قبل ذلك الحكم، أحدها أصبح نهائيًا بعد تصديق محكمة النقض عليه.

كما صدر في 5 ابريل من عام 2021، حكما بالإعدام، صدر من محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة، في اتهامه بقتل المجنى عليها "ياسمين" وهى فتاة تعرف عليها بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، واستولى منها على مبلغ مالى وقتلها عن المطالبة بأموالها.