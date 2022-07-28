زى النهارده.. الجنايات تحيل أوراق بديع و74 آخرين بقضية "فض رابعة" للمفتى

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، يوم 28 يوليو 2018، أحالت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، أوراق كل من محمد البلتاجى، عاصم عبد الماجد، صفوت حجازى، وطارق الزمر، أحمد عارف وعصام العريان، عبد الرحمن البر، و69 متهما آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة" للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.