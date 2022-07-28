اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ساحل توكوبليا فى تشيلى

الخميس، 28 يوليه 2022 08:47 ص
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ساحل توكوبليا فى تشيلى مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ذكر مركز الزلازل الأوروبى المتوسطى أن زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة ضرب ساحل توكوبليا فى تشيلى، الخميس.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومتراً، وأن مركزه يبعد نحو 33 كيلومتراً غربي توكوبليا، حسبما نقل موقع "الشرق".

يذكر أن  5 أشخاص لقوا مصرعهم الأربعاء وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين جراء زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال الفلبين .

وقال المعهد الأمريكى لرصد الزلازل في بيان: إن الزلزال ضرب منطقة أبرا الجبلية في جزيرة لوزون الرئيسة ، موضحا أن الزلزال أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجروح وألحق أضرارًا بالمباني وتسبب بعشرات انزلاقات التربة وبانقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف أن الزلزال أثار حالة من الذعر بين السكان وتسبب باهتزاز المباني والأبراج في العاصمة مانيلا على بعد 300 كيلومتر ، مشيرا إلى أن عدد الوفيات مرجح أن يرتفع .
 

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