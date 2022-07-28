زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ساحل توكوبليا فى تشيلى



وقال المعهد الأمريكى لرصد الزلازل في بيان: إن الزلزال ضرب منطقة أبرا الجبلية في جزيرة لوزون الرئيسة ، موضحا أن الزلزال أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجروح وألحق أضرارًا بالمباني وتسبب بعشرات انزلاقات التربة وبانقطاع التيار الكهربائي.



وأضاف أن الزلزال أثار حالة من الذعر بين السكان وتسبب باهتزاز المباني والأبراج في العاصمة مانيلا على بعد 300 كيلومتر ، مشيرا إلى أن عدد الوفيات مرجح أن يرتفع .