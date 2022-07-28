رفع كفاءة المستشفيات الخاصة ودعمها بالتدريب للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل

كتب إسلام سعيد

قال الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقوم برفع كفاءة ودعم الخدمة الطبية والارتقاء بجودة المستشفيات الخاصة تمهيدا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون المثمر والبنًاء بين الغرفة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح عبدالمجيد خلال اجتماع مجلس إدرة الغرفة بمقر اتحاد الصناعات، أن الاجتماعات مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أسفرت عن وضع برنامج تعريفي في مختلف محافظات مصر، وتم تطبيقه في القاهرة والجيزة، وتبعه برنامج تدريبي أخر بتوضيح المعايير والجودة للمستشفيات، وأنه سيتم تعميمها بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد ندوة تعريفية في أغسطس المقبل بمحافظة الاسكندرية ، وأن الغرفة تتعاون مع مختلف الجهات من أجل التعريف بالمعايير المطلوبة.

وأوضح علاء عبدالمجيد أن هناك تعاونا كبيرا بين الغرفة واتحاد الصناعات في المستجدات المطروحة علي الساحة سواء المالية او الاقتصادية بشكل عام، وأن الغرفة شاركت في الندوة التي نظمها اتحاد الصناعت حول الفاتورة الإلكترونية وتدريب المستشفيات عليها، وكذلك إعداد برنامج تدريبي للمعايير المحاسبية الجديدة خلال أكتوبر المقبل.

ولفت النظر إلى أن الغرفة شريك مع الدولة وهى الممثل الوحيد للقطاع الخاص، ويعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي أسست الغرفة من اجلها وتعمل على تحقيق هذا الهدف دوما وهو العمل على تعريف أعضاءها بجميع المستجدات بالمجال الصحي، وأيضا العمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من المنشآت الصحية، كما تحرص الغرفة أيضا على تعريف وتهيئة المستشفيات للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل.

ومنظومة التأمين الصحي الشامل هو نظام إلزامي تكافلي اجتماعي، تشمل مظلته التأمينية كل المصريين في إطار من العدالة في تقديم وتوزيع الخدمة الصحية، والمنظومة تتيح للمسجل بالتأمين الجديد حرية اختيار المستشفى التي يتلقى بها الخدمة الطبيية.