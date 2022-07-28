اليوم السابع
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رسامة قمص لدبى فى ختام مؤتمر كهنة الخليج فى "لوجوس"

الخميس، 28 يوليه 2022 02:06 م
رسامة قمص لدبى فى ختام مؤتمر كهنة الخليج فى "لوجوس" البابا تواضروس الثانى مع الأباء
كتب: محمد الأحمدى

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صلى قداسة البابا تواضروس الثانى القداس الإلهى اليوم الخميس فى كنيسة التجلى بمركز لوجوس فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، وأثناءه رسم قداسته القس مرقس القمص إسطفانوس كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدبي في رتبة القمصية.

واشترك مع قداسته في الصلاة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج ،والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

وجاء ذلك في صباح يوم ختام المؤتمر السنوي الخامس لكهنة الخليج الذي أقيم في مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث دارت الجلسة الختامية، والتي شهدها قداسة البابا، حول العلاقات المسكونية لكنيستنا.

وتضمن المؤتمر الذي شارك به كهنة كنائسنا في دُوَل الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، برنامجًا للكهنة وآخر لزوجات الكهنة، بالإضافة إلى برنامج آخر لأبناء الكهنة، وامتد على ثلاثة أيام حيث بدأ الثلاثاء الماضى.

ويعقد هذا الموتمر كل عام لكهنة كنائس دول الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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دبى

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