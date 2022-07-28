وقال أوربان - حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - "إن الحرب بهذا الشكل لا يمكن كسبها"، وذلك في حديثه خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده المستشار النمساوي كارل نيهمر في فيينا، اليوم.

وأضاف أن إستراتيجية الناتو لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والتدريب أظهرت حتى الآن أنها لن تؤدي إلى النجاح -على حد قوله- مشددًا على أنه لن يكون هناك سلام بدون تغيير هذه الإستراتيجية.

وأعرب عن مخاوفه من أن يتم الدفع بالاتحاد الأوروبي إلى حالة حرب، مشيرًا إلى "أنه ليس من الواضح كيف يمكننا تجنب الركود في الاتحاد الأوروبي إذا استمر القتال".