رئيس مياه القناة: تغيير منظومة الكلور فى محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تابع مراحل الانتهاء من تغير منظومة الكلور بمحطة مياه المنايف، وتغير جميع الفلاتر القطنية بمحطة تحلية نفيشة، وذلك بالاشتراك مع المعامل والحودة، كما تم ضبط الجرعات بمحطة البورسعيدية، ومتابعة رافع مياه السماكين ومعاينة منظومة الكلور وبرج التعادل، وتم الانتهاء من عمل صيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه الضبعية، وأخذ عينات وضبط الجرعات، كما تم الانتهاء صيانة لمنظومة كلور بمحطة مياه البعالوة وتم ضبط الجرعات.

كما تابع اللواء عبد الحميد عصمت، الانتهاء من أعمال الصيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه أبوسلطان للفلوميتر المحطة رقم 1 وتم ضبط مفاتيح جرعة الكلور، وانتظام حقن الكلور بوحدتي المحطة، وتم تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة، كما تم عمل صيانة لهيدر غاز الكلور بمحطة مياه المستقبل الكبرى، وضبط جرعات الكلور وتشغيل الخط وتحميل المحطة عليه، كما تم عمل صيانة لمنظومة الكلور لمحطة مياه القنطرة غرب، كما تم الانتهاء من عمل صيانة كاملة لكباين منظومة الكلور بمحطة فايد الكبري.

وأشار اللواء عصمت، إلى أنه يتابع وبصفه مستمرة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم، وذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المرفق الحيوى الهام.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن أعمال الإحلال والتجديد لخط طرد محطتى الامل والعبور بمحافظة بورسعيد ضمن الخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة ، والتي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس أولويات الشركة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.