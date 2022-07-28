رئيس لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية: مبادرة 100 مليون صحة عالجت 4.5 مليون مريض

كتبت أمل علام

قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان باليوم العالمى للفيروسات الكبدية، إنه تم إجراء مسح شامل لـ60 مليون مصرى، وفحص 15% من المرضى الذين تم شفائهم للكشف المبكر عن سرطان الكبد، أى حوالى 11 ألف شخص وتم إعطاء 1000 منهم العلاج، مضيفا أننا كنا أعلى نسب فى الإصابة بفيروس سى منذ عدة سنوات.

وأضاف أنه تم تشكيل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لعلاج مرضى فيروس سى والسيطرة على فيروس بى، وبعد اكتشاف عقار السوفالدى تم تخفيض سعره إلى 1% من سعره الأصلى، ثم بدأنا فى إنتاج الأدوية المحلية، وقد حقق فعالية بنسب تفوق الــ 90%، وتم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة وعالجنا حوالى 4.5 مليون مصاب بفيروس سي، بمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات، وجميع الوزارات فى الحملة، التى حازت على إعجاب منظمة الصحة العالمية والعالم أجمع.