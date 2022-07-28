رئيس جامعة كفر الشيخ: أنجزنا 65% من مشروع مبنى مستشفى الطوارئ والعيادات

كفر الشيخ - محمد سليمان

يشهد مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية بجامعة كفر الشيخ، أعمالا مستمرة لسرعة الانتهاء منها لخدمة أكثر من 3 ملايين و600 ألف نسمة من أبناء المحافظة، والمئات من أهالي المحافظات المجاورة، ضمن المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة، والتي تضم العديد من الإنشاءات الطبية ومنها مستشفى جامعة كفر الشيخ، ومستشفى الطلبة، وغيرهما، وما تضمه من كليات الطب، والأسنان وما تضمه من عيادات، والعلاج الطبيعي، والتمريض.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن وتحقق في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ، وصولاً لدخولها الخدمة في أقرب وقت لإنجاز هذا المشروع .

وقال إن المستشفى يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي بالمحافظة وهو حلم أبناء كفر الشيخ، بدلاً من الانتقال لمستشفيات الطوارئ بالمحافظات المجاورة، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بنهاية عام 2022 م، مشيراً إلى تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شهر سبتمبر 2020م مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ والذي يأتي في إطار استكمال تنفيذ المنظومة الطبية المتكاملة بالجامعة، مؤكداً أن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ تبلغ مليار وستمائة مليون جنيه شاملة التجهيزات ، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المبنى يتكون من دور أرضي وثمان أدوار علوية متكررة بمسطح إجمالي يصل إلى ٤٥ ألف متر مسطح، ويحتوى المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ مجهز بغرفة عمليات وعنابر وقسم عناية مركزة داخلية، ويحتوي المبنى على 650 سرير إقامة و 87 أسرة عناية مركزة إلى جانب 30حضانة أطفال، و10أسرة من العناية المركزة للأطفال كما يشتمل المبنى على 16غرفة عمليات كبرى، وثمان غرف عمليات أخرى صغرى وكذا قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 4 صالات يوجد بها 53 سريراً للغسيل الكلوي وبه غرفة للعزل، ووحدة لمعالجة المياه، كما يضم المبنى قسم لتفتيت الحصوات والمعامل وقسم للأشعة بمختلف أنواعها وقسم لمعالجة الحروق وقاعتين للمحاضرات تتسع الواحدة إلى 110 مقعد ومحطة للغازات الطبية.

وأكد رئيس جامعه كفر الشيخ بأنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني وأعمال المباني بالكامل وجاري أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال الغازات للمبنى كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات للخزان الأرضي وجاري أعمال التشطيب للخزان والذي يخدم القطاع الطبي بالكامل، مشيراً إلى أن مبنى العيادات الخارجية يتكون من أرضى و8 أدوار متكررة مساحة الدور الأرضي 2200م2 بمساحة الدور المتكرر 2200م2 وإجمالي مساحة المشروع 20000م2 و يضمم 48 عيادة ، و 2 غرفة للأشعة " أشعة فوق صوتية – أشعة سينية ، و 12 مدرج بسعة 100فرد بإجمالي 1200 فرد، و 4 غرفة استراحة أطباء و 12 صالة تشريح تعليمي، و المحولات والمولدات المركزية للمستشفيات الجامعية ، وخدمات عامة " صيدلية مركزية، معامل، غرف إدارية".



التجهيزات الجارية



الحرص على متابعة التجهيزات



اهتمام كبير بالمستشفى



تفقد اقسام المستشفى



جانب من التجهيزات



رئيس الجامعة يتفقد مستشفى الطوارئ