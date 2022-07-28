رئيس جامعة الإسكندرية: بدء الدراسة بالجامعة الأهلية فى أكتوبر المقبل

الإسكندرية - أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى مستهل أعمال مجلس الجامعة المنعقد اليوم، جميع منتسبى الجامعة بمناسبة انتهاء العام الجامعي 2022/2021 والاستعداد للعام الجامعي الجديد 2023/2022 فى الأول من شهر أكتوبر القادم، مقدماً لهم الشكر على الجهد المبذول خلال العام الدراسى المنصرم والإلتزام بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى موعدها المقرر فى نهاية هذا الشهر.

كما هنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بمناسبة بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية بسموحة الجديدة اعتباراً من شهر أكتوبر القادم، واستعرض التطورات الإيجابية والتجهيزات التى تمت خلال الفترة الماضية والمتعلقة ببدء الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية بنظام البرامج الدراسية فى تخصصات الطب وطب الفم والأسنان والصيدلة والهندسة والعلوم وعلوم الحاسب والبيانات، وأكد رئيس الجامعة على التكامل التام بين جامعة الإسكندرية وجامعة إسكندرية الأهلية المنشأة من خلالها، لتستفيد الجامعة الأهلية من الإمكانات المادية والبشرية والتجهيزات المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية لتحقيق جودة العملية التعليمية، مؤكداً أن جميع التخصصات ستكون على مستوى ذو تنافسية عالمية وإقليمية.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تحفيز الإبداع بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب على النحو الذى يمكنهم من الإسهام الايجابى فى بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حلول للمشاكل الاقتصادية عن طريق التركيز على العلوم والمعارف والبحث والتطوير، والقيام بدورهم فى دعم الإقتصاد القائم على المعرفة لخلق منتجات جديدة، مؤكداً على قيام الجامعة بتوفير الدعم المالى اللازم لتبنى المشروعات والأفكار الإبتكارية لتحويل المعلومات إلى معرفة، ثم تحويل هذه المعرفة إلى منتج متميز وتقديم نموذج يحتذى به والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد القومى.