رئيس جامعة أسيوط يفتتح مقر دار الإقامة الجديد "فرع العاصمة الإدارية"

أسيوط - هيثم البدرى

افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم، الخميس، مقر دار الإقامة الجديد "فرع العاصمة الإدارية" والتابع لمكتب جامعة أسيوط بالقاهرة، وذلك بعد تسلم الوحدات المخصصة للمقر الجديد، ذلك بحضور الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن أمين، عام الجامعة المساعد، وإبراهيم عبد التواب، مدير عام مكتب الجامعة بالقاهرة والمشرف العام على إستراحات القاهرة، والدكتور هشام محرم، مدير دار الإقامة بالدقي.

وأكد رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجهازها الإداري من خلال التوسع في مقراتها، مشيدا بما حققته الدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات على كافة الأصعدة والتي تعد نهضة عمرانية فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط و الدول الإفريقية.

وأوضح شوكت صابر، أنه تم شراء تلك الوحدات بمعرفة إدارة الجامعة والتي تبلغ عدد 4 وحدات بمساحة إجمالية 750 مترا وتقع بالقرب من المجمع الحكومي بالعاصمة الإدارية لتكون أول جامعة على مستوى الجامعات المصرية تقوم بشراء مقر لها بالعاصمة الإدارية وتخصيصه كمقر أعضاء هيئة التدريس والعاملين المترددين على الوزارات والمصالح الحكومية الموجودة بالعاصمة الإدارية لإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالجامعة طرف تلك المصالح.

وأشار أمين عام الجامعة، إلى أن ذلك يضاف إلى سجل إنجازات رئيس الجامعة والتي قام بتوفيرها خلال فترة رئاسته للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تجهيز تلك الوحدات وتوفير وتوصيل كافة الخدمات بها لتكون على أتم الاستعداد لإنتظام العمل بها.

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مقر دار الإقامة الجديد (1)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح مقر دار الإقامة الجديد (2)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح مقر دار الإقامة الجديد (3)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح مقر دار الإقامة الجديد (4)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح مقر دار الإقامة الجديد (5)



رئيس جامعة أسيوط يفتتح مقر دار الإقامة الجديد (6)