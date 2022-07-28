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ضمن الـ9.1 مليون أسرة..

رئيس الوزراء: 620 ألف أسرة لا تملك بطاقات تموين سيتم صرف الدعم الاستثنائى لها

الخميس، 28 يوليه 2022 07:01 م
رئيس الوزراء: 620 ألف أسرة لا تملك بطاقات تموين سيتم صرف الدعم الاستثنائى لها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن قاعدك البيانات أوضحت أن هناك 620 ألف أسرة ليس لديهم بطاقات تموين ويستحقوا الدعم وسيتم صرف الدعم الاستثنائي لهم، موضحا أن زيادات أسعار السلع تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، موضحا أنه تم وضع حزمة استثنائية لمدة 6 أشهر، حيث سيتم ضخ مليار جنيه شهريًا يستفاد منها 9.1 مليون أسرة علي بطاقات التموين وكارت ميزة وسيتم صرفها فى صورة سلع. 
 
وأوضح أن رئيس الجمهورية وجه في هذه الفترة شديدة الاستثنائية بحزمة إضافية لمساعدة محدودي الدخل ، وتم وضع مجموعة من المقترحات علي رئيس الجمهورية أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ 5 ملايين أسرة مما يعني 20% من الشعب المصري تتكفل الدولة بصرف دعم نقدي مباشر له. 
 
وأوضح أن الدولة المصرية تولي موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام ففي عام 2015 كان الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ 290 مليار جنيه وفي الموازنة العام الجاري وصلت لـ 490 مليار جنيه.
 

اجراءات الحماية

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

الاقتصاد المصري

تكافل وكرامة

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