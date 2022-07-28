رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر COP27

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعلمين، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أحمد العزازي، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة، لعرض بعض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة لتفاصيل الاستعدادات اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ COP27، لما سيمثله هذا المؤتمر من تكليل للجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لترسيخ مبادئ العمل المناخي، وتعزيز دورها القيادي في هذا الملف المحوري.

من جانبه، أشار اللواء أحمد العزازي، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنه يوجد لدينا 10 مشروعات في مدينة شرم الشيخ، منها: الهوية البصرية، والممشى، والبوابة، والإسكان والبيوت البدوية، وتطوير منطقة هناجر الخردة، والأراضي المرفقة، والورش الحرفية، وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى عدد كبير من مشروعات الطرق.

وأضاف اللواء العزازي، أنه يتم التنسيق مع وزارة البيئة لإقامة معرض بما يعرف "بالمنطقة الخضراء"، على هامش فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ COP27، بحيث تعرض فيه الشركات والجمعيات الأهلية مشروعاتها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا للفكر التصميمي لـ "المنطقة الخضراء"، حيث تم تحديد مساحات العرض التي سيتم إنشاؤها.

وأضاف السفير نادر سعد، أنه تمت الإشارة إلى أن سيكون هناك مناطق متنوعة للعرض، منها لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية، وكذا للابتكار والعلوم، وأخرى للرعاة، بالإضافة إلى معرض للمجتمع المحلي لتعزيز المشاركة المجتمعية بمختلف الفعاليات، وغيرها.