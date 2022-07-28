ذا هيل: ترامب يرفع دعوى تشهير ضد CNN بسبب انتخابات 2020

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يخطط لرفع دعوى قضائية ضد شبكة "سى إن إن"، وقال إنها قامت مرارا بالتشيهر به، منذ بدء حملته للرئاسة عام 2016.

وقال ترامب فى بيان إنه أبلغ "سى إن إن" عزمه إقامة دعوى قضائية بسبب التصريحات المتكررة التي نشرتها والتي تعد تشهيرا به. وأضاف أنه سيبدأ أيضا إجراءات ضد وسائل إعلام أخرى قامت بالتشهير به، وشغلت الرأى العام فيما يتعلق بالأدلة الكاسحة المتعلقة بالتزوير فى انتخابات 2020. وقال إنه لن يتوقف أبدا عن القتال من أجل الحقيقة ومن أجل مستقبل البلاد.

وبحسب صحيفة ذا هيل، فإن محاميى ترامب وجهوا خطابا من 282 صفحة إلى المسئولين التنفيذيين فى سى إن إن بتاريخ 21 يوليو، يدعو الشبكة إلى سحب أو تصحيح العديد من التصريحات التي تم الإدلاء بها على الهواء أو المقالات المنشورة على موقعها الإلكترونى والتي تتعلق بترامب، وقال المحامون إنها كاذبة وتشهيرية.

وسرد الخطاب عشرات الأمثلة، الكثر منها يتعلق بتغطية الشبكة لمزاعم ترامب المتكررة بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 شهدت تزويرا. وأشارت تغطية سى إن إن مرارا إلى تلك المزاعم بأنها أكاذيب أو روايات كاذبة أو نظريات لا أساس لها من بين مصطلحات أخرى.

وزعمت الدعوى القضائية ان تلك الأوصاف كاذبة وتشهيرية، وذلك لأن الرئيس ترامب يعتقد صدقا بأن الانتخابات قد تمت سرقتها.

وقال الخطاب إنه بدون اعتبار لاعتقاد الرئيس ترامب الصادق فى تصريحاته، نشرت سى إن إن العديد من المقالات التي تنتقده باعتباره كاذبا ومروجا لكذوبة كرى.

وقالت ذا هيل إن العشرات من الدعاوى القضائية التي تم رفعها بعد مزاعم تزوير انتخابات 2020 قد تم رفضها بسبب غياب الأدلة، وبعضها تم رفضه من قبل قضاة عينهم ترامب.