"دعوة وزارية" للبدينات فى إسبانيا: أذهبن للشاطئ بلا حرج.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

دعت وزيرة المساواة الإسبانية إيرينى مونتيرو، جميع النساء منهن البدينات إلى الذهاب للشواطئ، وقالت إن جميع النساء مدعوات للذهاب إلى الشواطئ بغض النظر عن أجسامهن، مشيرة إلى أن هناك بعض البدينات يخجلن من الظهور بملابس السباحة .

وأثارت هذه المبادرة التابعة لوزارة المساواة الإسبانية جدلا كبيرا، حيث أنها كلفت الوزارة حوالى 84.500 يورو، وتم منحها لوكالة The Tag Gang ، من أجل الترويج لها عبر الشبكات الاجتماعية، حسبما قالت صحيفة "الليبرو ديجيتال" الإسبانية.

وقالت المبادرة "على الشواطئ .. هناك الكثير من النساء بجميع أجسامهن، والآن أنا سعيدة لرفع الحظر على الذين يعانون من الوزن ارتداء البكينى".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض مستخدمى الانترنت توجهوا بانتقادات للوزيرة الإسبانية بسبب تكلفة المبادرة، وقال أحدهم "النساء البدينات أصبح بإمكانهن النزول إلى الشواطئ دون إحراج، ولكن الوزارة التي تؤكد خطورة تناول السكر وتفرض ضرائب على المشروبات الغازية لخطورتها على الصحة، هي نفسها من تشجع ظهور البدينات".

وعلى الجانب الآخر، رحبت عدد من النساء البدينات بمبادرة وزيرة المساواة الإسبانية، وقالت إحداهن "جميع الأجسام منها البدينة أصبح من حقها الاستمتاع بالحياة دون خجل ..الصيف أصبح للجميع.

وهناك من كتبت على صفحاتها على تويتر "شكرا ..ايرينى"، حيث توجهن لها بالشكر لمنحهن الحق في السعادة بالصيف على الشواطئ مثل باقى النساء الآخريات.