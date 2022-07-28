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خطوات نقل ملكية السيارة من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية.. تعرف عليها

الخميس، 28 يوليه 2022 10:17 ص
خطوات نقل ملكية السيارة من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية.. تعرف عليها بوابة مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.. 
 
 
أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
 
1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
 
2. تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
 
3. تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
 
4. تقديم مستند شهادة المخالفات.
 
5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
 
 
ثانيا الإجراءات:
 
1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
 
2. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
 

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