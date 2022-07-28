خبير أمريكى: مصر أول دولة بالعالم تقضى على فيروس C بمبادرة 100 مليون صحة

كتبت أمل علام

أكد الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بطب المنصورة، رئيس مؤتمر الاتحاد الآسيوى لدراسة أمراض الكبد المنعقد حاليا بالقاهرة، إن هناك أدوية جديدة لدهون وتليف الكبد سيتم طرحها خلال سنوات قليلة، موضحا، إن هذه الأدوية فى المراحل النهائية من الدراسات والأبحاث، لافتا إلى إن موضوعات المؤتمر تناقش تليف الكبد وعلاقته بالسمنة والكبد الدهنى بحضور نخبة من كبار الخبراء فى العالم ويستمر 3 أيام.

من جانبه، أكد البروفوسير سكوت فريدمان أستاذ الكبد بجامعة نيويورك، وأكبر متخصص فى العالم فى مجال التليف والكبد الدهنى، إن قدماء المصريين أول من عرفوا الكبد الدهني، مستعرضا الأدوية الجديدة لعلاج تليف الكبد، مؤكدا، إن مصر أول دولة فى العالم استطاعت أن تقضي على فيروس C من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة.

يذكر، ان هذا المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور جمال شيحة ويحضره عدد كبير من خبراء العالم فى مجال الكبد والتليف الكبدى، ودهون الكبد، من مصر والعالم، ويتزامن انعقاده خلال احتفالية العالم باليوم العالمى للالتهاب الكبد والذى يوافق يوم 28 يوليو من كل عام.



مؤتمر الاتحاد الآسيوي لدراسة أمراض الكبد





الدكتور جمال شيحة