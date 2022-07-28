حياة كريمة ببنى سويف: البدء فى رفع إحداثيات مرفق إطفاء طحابوش

بنى سويف هانى فتحى

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف على المتابعة اليومية للمشروعات الخدمية، التي يتم تنفيذها بقرى المركز، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع" أن أعمال الرفع المساحي لمرفق إطفاء قرية طحا بوش التابعة لمجلس قروي دلاص، تمت على مساحة ٣٥٠م، تمهيدا لبدء الإنشاءات.

وأضاف على يوسف أنه يتم تنفيذ التشطيبات النهائية بمبنى مرفق إسعاف بني عدي والتي تجاوزت نسبة 85%، وكذلك مبنى مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 95%، بينما تم تحديد أماكن تركيب كباين التليفونات الخطوط الجديدة تمهيدا لبدء مد شبكة الاتصالات بالقرية، هذا بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تبطين وتأهيل الترع بدائرة المركز.





