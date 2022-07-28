حياة كريمة بالمنيا.. قرية أبيوها تتزين بمجمع خدمى وزراعى والغاز الطبيعى يصل القرى

المنيا-حسن عبد الغفار

حولت مشروعات المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى، قرى محافظة المنيا إلى مدن تضم كافة الخدمات التى يطلبها المواطن من مياه ومحطات صرف ومراكز شباب، وغاز طبيعى ومجمعات خدمية وزراعية ووحدات صحية وبيطرية، فى كل قرية ترى صروح كبيرة ظهرت إلى النور غيرت الواقع، وحققت أحلام الاهالى التى طال انتظارها فى توفير كافة الخدمات داخل القرية.

داخل 192 قرية و757 تابع لها فى 5 مراكز ديرمواس وملوى وابوقرقاص والعدوة ومغاغة إلى جانب، 102 قرية فى سمالوط وبنى مزار ، ومن بين تلك القرى الوحدة المحلية بقرية ابيوها التابعة لمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتشهد العديد من المشروعات التى حولت الحلم إلى حقيقه والخيال إلى واقع، يجرى إنشاء مجمع الخدمات الحكوميةو انشاء المجمع الزراعى كذلك استكمال اعمال الغاز الطبيعى بابيوها و مشروع الصرف الصحى وايضا انشاء المركز الطبى بقرية منسافيس، ووحدة طب الاسرة بقرية بنى محمد شعراوى.

أما فى الوحدة المحلية بنى عبيد بابوقرقاص ايضا تجرى أعمال توصيل الفايبر بقرية بني عبيد،و تطوير مركز الشباب بقرية بني عبيد وانشاء وحدة إسعاف بقرية النحال.

إلى جانب تطوير مركز الشباب بقرية البربا وكذلك تدعيم كشافات إنارة بقرية النحال ضمن مبادرة حياه كريمة بالاضافة الى أعمال التوصيلات المنزلية للصرف الصحي بقرية صنيم وانشاء وحدة صحية بقرية البربا.

وشدد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص على المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادره رئيس الجمهوريه حياه كريمه والوقوف على آخر التطورات للمشروعات وتذليل العقبات أمام الشركاتالمنفذة وقال انه تم تركيب 10محولات كهرباء بقرية منشأة دعبس ومنشأة زعفرانه وزعفرانه البلد والسنبلاوين وأبو قرقاص البلد وقربة منهرى وقربة الكرم.

فيما قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا أنه جارى إنشاء عمارات سكنية بقرية التوفيقية ٧، محطة معالجة صرف صحي بقرية برطباط، والمقامة على مساحة 11 ألف فدان وتخدم 17 قرية، بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب، وكذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية برطباط، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعي بقرية برطباط.

وشدد المحافظ على تذليل كافة العقبات امام تنفيذ المشروعات ووجه القاضى رؤساء المدن بمختلف المراكز بالمتابعة المستمرة للمشروعات والوقوف على اى مشكلات وايجاد حلول فردية لها وكان المحافظ قد اعلن عن توفير كافة قطع الاراضى الخاصة بالمشروعات للبدء فى اعمال التنفيذ .





