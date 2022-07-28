اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 12:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حى السويس يحذر المواطنين.. عمل صرف لمياه التكييفات أو اتخاذ الإجراءات القانونية

الخميس، 28 يوليه 2022 11:42 ص
حى السويس يحذر المواطنين.. عمل صرف لمياه التكييفات أو اتخاذ الإجراءات القانونية جانب من الجولة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت  المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس رفع كفاءة وتطوير وتوسعة وإزالة الإشغالات والتعديات بشارع صلاح الدين وشارع سيناء وشارع أسوان وشارع الأقصر سيناء سابقا وحارة البدرى  ورفع كفاءة المرافق ومد كابلات الإنارة وعمل بلاعات صرف المطر قبل بدء تنفيذ أعمال رصف المنطقة.

وقالت أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وجه بسرعة رصف المناطق الموجوده بحي السويس والتي تعاني من تكسير في الشوارع بالتزامن مع أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة.

وطالبت رئيس حي السويس بقيام المواطنين بعمل صرف لمياه التكييفات أو سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين نظراً لتسبب مياه التكييفات في تدمير الشوارع الأسفلتية.

علي جانب آخر قالت رئيس حي السويس أن فرق الحي نفذت حملة لعودة الانضباط للشوارع والميادين وتنفيذ القانون ورفع وازالة الاشغالات والتعديات على الطريق العام بممشى أهل السويس بطريق الشاليهات بشارع الجيش وأمام مساكن هيئة قناة السويس بمنطقة بورتوفيق وأماكن مختلفة بنطاق الحى.  

اشارات الي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  ضد المحلات التجارية والكافتيريات المخالفة  وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع والميادين بنطاق الحى

وشددت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس علي المواطنين بعدم وضع إشغالات أمام المحلات التجارية والكافتيريات حفاظاً علي المظهر الجمالي للمحافظة .
 

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

 

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

 

 

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

 


 


السويس

أخبار المحافظات

أخبار اليوم السابع

عبد المجيد صقر

حي السويس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة