حى السويس يحذر المواطنين.. عمل صرف لمياه التكييفات أو اتخاذ الإجراءات القانونية

فريق المحافظات

أعلنت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس رفع كفاءة وتطوير وتوسعة وإزالة الإشغالات والتعديات بشارع صلاح الدين وشارع سيناء وشارع أسوان وشارع الأقصر سيناء سابقا وحارة البدرى ورفع كفاءة المرافق ومد كابلات الإنارة وعمل بلاعات صرف المطر قبل بدء تنفيذ أعمال رصف المنطقة.

وقالت أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وجه بسرعة رصف المناطق الموجوده بحي السويس والتي تعاني من تكسير في الشوارع بالتزامن مع أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة.

وطالبت رئيس حي السويس بقيام المواطنين بعمل صرف لمياه التكييفات أو سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين نظراً لتسبب مياه التكييفات في تدمير الشوارع الأسفلتية.

علي جانب آخر قالت رئيس حي السويس أن فرق الحي نفذت حملة لعودة الانضباط للشوارع والميادين وتنفيذ القانون ورفع وازالة الاشغالات والتعديات على الطريق العام بممشى أهل السويس بطريق الشاليهات بشارع الجيش وأمام مساكن هيئة قناة السويس بمنطقة بورتوفيق وأماكن مختلفة بنطاق الحى.

اشارات الي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحلات التجارية والكافتيريات المخالفة وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع والميادين بنطاق الحى

وشددت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس علي المواطنين بعدم وضع إشغالات أمام المحلات التجارية والكافتيريات حفاظاً علي المظهر الجمالي للمحافظة .





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