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حسام عبد الغفار: نسب الإصابة بفيروس C فى مصر أقل من 1%

الخميس، 28 يوليه 2022 05:36 م
حسام عبد الغفار: نسب الإصابة بفيروس C فى مصر أقل من 1% الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال الاحتفال باليوم العالمى للفيروسات الكبدية التى نظمتها وزارة الصحة والسكان اليوم بالقاهرة، أن الكشف المبكر والحملة الرئاسية جعلت مصر من أوائل الدول التى تخلصت من فيروس سى.
 
وأضاف، أن نسب الإصابة بفيروس سى حاليًا أصبحت أقل من 1% بعد أن كانت 14%، وبعد أن كانت مصر من الدول الأولى فى الإصابة بفيروس سى.
 
وقال إن الرؤية الثاقبة من القيادة السياسية نجحت فى السيطرة على الفيروس، والذى كان يؤدى إلى معدلات مرتفعة من الوفيات وقد كان قد أنهك أكباد المصريين من قبل، مضيفا أن فيروس بى أصبح مثل لقاح شلل الأطفال متاحا للجميع ويتم تطعيم حديثة الولادة لمنع الإصابة، وتم الإعلان عن مصر خالية من الإصابة بفيروس سى بعد حوالى 4 سنوات من الحملة الرئاسية، وهو إنجاز لمصر، موضحا أنه يتم دراسة الوضع الوبائى فى مصر، وقد أصبحت غير الموبؤة بالفيروس.

الفيروسات الكبدية

فيروس سى

فيروس بى

الصحة العالمية

وزارة الصحة والسكان



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