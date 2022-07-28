وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و393 ألفا و496 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 90.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر مليون و28 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ677 ألفا و804 وفيات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و212 وفاة.