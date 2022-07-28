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جنايات كفر الشيخ تقضى بالحبس عامين لمتهم بالشروع فى خطف طفلة

الخميس، 28 يوليه 2022 11:25 ص
جنايات كفر الشيخ تقضى بالحبس عامين لمتهم بالشروع فى خطف طفلة حبس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤف شرف، وأمير جورجي المطيعي، وحمدي فطيم عبدالحميد، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب، حضوريًا بمعاقبة تاجر ملابس، بالحبس مع الشغل سنتين عما أُسند إليه من اتهام لشروعه في خطف طفلة، وألزمته المحكمة المصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 3569 لعام 2020 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1584 لسنة 2020 جنايات كلي كفر الشيخ.

كان المستشار أشرف على ربيع، المحامى العام الأول، قد أحال "ش.إ.ا.ش"، 29 سنة، تاجر ملابس، مقيم قرية روينة مركز كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمته عما أُسند إليه من اتهام، وذلك لأن المتهم فى يوم 7 سبتمبر 2020دائرة قسم ثان كفر الشيخ شرع فى خطف طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بالقوة والإكراه بأن تسلل خلفها بداخل مدخل منزلها وأخرج هاتفه المحمول مدعيا لها أنه لا يستطيع استخراج أسماء من جهات اتصال الهاتف طالبًا منها المساعدة في ذلك فاستجابت له.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه وحال بحث الطفلة بهاتف المتهم المحمول أخرج الأخير منديل قماش شارعًا في كتم أنفاسها قاصدًا من ذلك خطفها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تنبه الطفلة المجني عليها لأمره فألقت هاتفه المحمول من يدها ولاذت بالفرار، ووجهت للمتهم أيضًا تهمة تعريض حياة الطفلة المجني عليها للخطر بأن عرض حياتها حياتها وأخلاقها للخطر حال ارتكابه جريمته محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أوراق القضية أن الطفلة حال سيرها في الطريق العام في طريق عودتها للمنزل تتبعها المتهم حتى وصولها لمدخل منزلها، وفي سترا عن العوام تسلل خلفها المتهم وأخرج هاتفه المحمول، مدعيًا لها أنه لا يستطيع استخراج أسماء من جهات اتصال الهاتف، طالبًا منها المساعدة في ذلك، فاستجابت له وحيال بحثها بهاتف المتهم أخرج الأخير منديل قماش شارعًا في كتم أنفاسها قاصدًا من ذلك خطفها.

 


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