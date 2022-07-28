جمصة تتزين لاستقبال زائريها.. أجواء صيفية رائعة داخل المدينة الساحرة

فريق المحافظات

تشهد مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية هذا الموسم إقبالا كثيفا من المواطنين للاستمتاع بأجواء الصيف الرائعة التي تتمتع بها هذه المدينة الساحرة.



وتتميز مدينة جمصة بهدوء شواطئها العريضة المعروفة بالجودة العالية، ونعومة رمالها ومياهها الصافية، وانخفاض نسبة الرطوبة فيها، وتبلغ إجمالي المساحة الكلية للمدينة ما يقارب من 22.5كم، ويصل طول الشاطئ داخل مدينة جمصة إلي 11 كم موزع عليه 84 برج مراقبة ومع زيادة الإقبال علي شواطئ المدينة الساحرة هذا العام بدء المسئولين في زيادة عدد المنقذين حيث وصل عدد فريق الإنقاذ إلي 140 منقذ لتأمين المصيفين علي مدار اليوم.



ويعد هذا الإقبال الكثيف الذى تشهده شواطئ جمصة السياحية الأول منذ ما يقرب من الـ10 أعوام علي شواطئ المدينة، وتواصل جهود مجلس مدينة جمصة وإدارة الشاطي في الدفع بعدد أكبر من المنقذين واللانشات المجهزة وذلك لتغطية الكثافة الموجودة من المواطنين علي الشواطئ وتأمينهم خلال فترة تواجدهم علي شاطئ المدينة الساحرة.



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