جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل علب شيكولاتة

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبدالصبور مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش وزجاجات الكونترمال بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مالبنزا على رحلة طائرة خطوط شركة اير كايرو اشتبه محمد حسن عبدالوهاب مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من أيطاليا نظرا لارتباكه .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عماره مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص فتم تأكيد الإشتباه فى حقيبتين من حقائب الراكب.

وبالعرض على مدحت عبدالصبور مدير الإدارة قام بتكليف نميرى عبدالرحمن مأمور الجمرك وأحمد عاطف مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود37 جرام من مخدر الحشيش و3 زجاجات كونترمال 100 مخبأة داخل علب شيكولاتة النوتيلا المحكمة الغلق .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 30 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .