جامعة سوهاج تشارك فى الحوار الوطني لطلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة.. صور

سوهاج محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي في فوج استراتيجية الحوار الوطني لطلاب الجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة، تحت شعار "فى حب مصر"، وذلك فى الفترة من 24 إلى 27 يوليو 2022.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن تلك المشاركة جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية بإدماج الشباب في الحياة السياسية، وتوعيتهم بآداب وثقافة تبادل وتقبل الآراء، تمهيداً لتدشين الجمهورية الجديدة، وإدراكاََ منها بأن تمكينهم ومشاركتهم هو جزء أساسي من إستمرار عجلة التنمية، مضيفاً بأن الشباب هم عماد الدولة وهم من تبنى بسواعدهم الحضارات، ومن هذا المنطلق تأتي الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة، لإعداد الشباب وتمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم للقيادة، والاستعانة بهم لبناء وطننا.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن فعاليات الفوج شملت عدد من المحاضرات وورش العمل، ومنها محاضرة عن السلوكيات غير السوية ومحاربة الأفكار المتطرفة، وكذلك محاضرة عن الفن ودوره كأحد القوى الناعمة فى الحوار الوطنى .

واضاف كل من صبري محمد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب ، ومحمد يوسف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية أن الفعاليات شملت أيضا محاضرة عن الحوار السياسي وبناء الثقة بين الأطراف المجتمعية، إلي جانب ورش العمل الذاتية للخروج بتوصيات والاستفادة من وعى وفكر شبابنا وتطبيقها على أرض الواقع.



جامعة سوهاج تشارك فى الحوار الوطني لطلاب الجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة



جامعة سوهاج تشارك فى الحوار الوطني لطلاب الجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة



جامعة سوهاج تشارك فى الحوار الوطني لطلاب الجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة