جامعة بنى سويف توافق على المرحلة الرابعة لبرنامج التدريب الدولى مع جامعة هيروشيما

بنى سويف - هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة خلال جلسته رقم 211، على الإعلان عن برنامج التدريب الدولي بالتعاون بين جامعتي بنى سويف وهيروشيما باليابان (المرحلة الرابعة)، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقال الدكتور منصور إن البرامج التدريبية بالتعاون مع جامعة هيروشيما باليابان تستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الياباني والجامعات الأفريقية، و يأتى برنامج التدريب ضمن المرحلة الرابعة من التعاون مع 5 منح دولية دراسة عبر الإنترنت ليصل عدد المنح لجامعة بنى سويف إلى 22 منحة والطلاب المستهدفين من قبل البرنامج من كليات قطاعات الطب والتعليم والأمن الغذائي.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن حصول الطلاب على منح تدريبية ودراسية في الجامعات العالمية له العديد من المميزات على المستوى العلمي والثقافي، ويعزز من مستواهم العلمي الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على الالتحاق بسوق العمل ويمنحهم ميزة تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً سعي الجامعة الدائم لعقد شراكات مع العديد من الجامعات ذات التصنيف المرتفع على المستوى العالمي بهدف تبادل الخبرات ودعم الطلاب المتميزين وأعضاء هيئة التدريس.