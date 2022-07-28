جامعة المنصورة تطلق سلسلة قوافل لتشخيص الإعاقات المختلفة بقرى "حياة كريمة"

الدقهلية - مرام محمد

أطلقت جامعة المنصورة، اليوم الخميس، أولى قوافلها للكشف على ذوى الإعاقة والتشخيص المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسرى لذويهم، تحت عنوان "معاك من بدري 1" بقرى مدينة شربين، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وتنسيق كل من الدكتورة إيمان أحمد أبو الفضل منسق مبادرة حياة كريمة بالجامعة، والمهندسة شيماء الصديق منسق المبادرة، وغادة الحماد رئيس مركز ومدينة شربين.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان أبو الفضل منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، إن القافلة قامت بتوقيع الكشوفات الطبية على 80 من ذوى الهمم في التخصصات المختلفة (رمد، تخاطب، سمع، روماتيزم وتأهيل، نفسية)، وذلك بمشاركة من أعضاء هيئه تدريس من كلية الطب تحت إشراف الدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب، كما تم تحويل 25 حالة لاستكمال العلاج بالجامعة.

وعلى جانب آخر، قالت الدكتورة سارة زيدان رئيس لجنة رعاية ذوي الإعاقة بفريق القوافل التنموية لتطوير الريف المصري، إن القافلة قدمت الدعم الدعم النفسي والأسرى إلى 40 أسرة من أسر ذوي الإعاقة، وعمل حصر لاحتياجهم وتحديد الأولويات لهم في الفترة القادمة.

وأشارت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة، إلى أن القافلة قامت بعمل تشخيص الإعاقة لـ14 طفل، وأقامت ورشة عمل مهارية لـ11 طفلا وقامت بتوزيع الحلوى والهدايا على 25 طفلا من المترددين على القافلة.

الجدير بالذكر أن القوافل الطبية شهدت مشاركة اللجنة الطبية لمؤسسة حياة كريمة برئاسة الدكتورة أميمة رمضان صالح دكتور صيدلي بمستشفى الباطنة التخصصي، والدكتور أحمد زايد منسق بروتوكول المستشفيات بالجامعة، وفريق العمل الميداني بالمؤسسة، وعلى أحمد منسق العمل الميداني.