توريد 630 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ونظراً لإنخفاض كميات الأقماح المحلية الموردة موسم 2022 فقد تقرر غلق كافة المواقع التخزينية مع الإستمرار في توريد القمح للمواقع التاليه فقط (صومعة الحسينيه - صومعة ابوحماد - شون (منيا القمح / الهجارسة / القرين بنك)- مراكز تجميع (الغابة / ابراهيم حسن / حوض الطرفا ) - مطاحن) مؤكداً على استمرار استقبال أطنان القمح المحصودة في الصوامع والشون سابقة الذكر من جميع انحاء المحافظة وناشد المحافظ المزارعين بالإسراع في توريد القمح الي الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ عليه من الاهدار او التلف وحفاظا علي الامن الغذائي للمواطنين باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة.

أوضح محافظ الشرقية، فى بيان له، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 10 طن و260 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 629884 طن و88 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 629894 طن 238 كيلو قمح،مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألف و (222) فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار محافظ الشرقية، إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد "غراب"، على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.