تموين المنوفية : حررنا 89 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 89 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة،لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .
وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ،ومستودعات،ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الاسواق يوميا .
وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .
وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم ،وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.
مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار .
تموين المنوفية : حررنا 89 محضرا للمخالفين لردع جشع التجارالخميس، 28 يوليه 2022 03:00 ص
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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 89 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة،لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .
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