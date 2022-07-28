تفاصيل مقتل شاب على يد جيرانه بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقي شاب حتفه، اليوم، الخميس، متأثرا بإصابته بعدة طعنات وجروح وكدمات تلقاها على يد جيرانه في مشاجرة بقرية الحماديين أم عثمان التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزى بوصول "وليد ص عو " 25 عامًا، مقيم قرية الحمادين أم عثمان بدائرة مركز أبوكبير، مصاب بعدة طعنات وجروح وكدمات وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة،

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه "طرف أول" وبين المدعو أحمد ر ووالده ووالدته "طرف ثانٍ"، إذ بدأ الشجار وتطور ليستل المتهم "أحمد ر" سلاحًا أبيض سدد به عدة طعنات في جسد المجني عليه، فيما أكمل الاعتداء والدي المتهم بضرب المجني عليه بواسطة عصي خشبية "شوم" مُحدثين إصابات التي تسببت في وفاته.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإنتداب أحد الأطباء الشرعيين لاجراء الصفة التشريحية على الجثمان وارسال تقرير عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فيها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء.