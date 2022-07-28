اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 03:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تفاصيل مقتل شاب على يد جيرانه بالشرقية

الخميس، 28 يوليه 2022 03:02 م
تفاصيل مقتل شاب على يد جيرانه بالشرقية الشاب
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شاب حتفه، اليوم، الخميس، متأثرا بإصابته بعدة طعنات وجروح وكدمات تلقاها على يد جيرانه في مشاجرة بقرية الحماديين أم عثمان التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزى بوصول "وليد ص عو " 25 عامًا، مقيم قرية  الحمادين أم عثمان بدائرة مركز أبوكبير، مصاب بعدة طعنات وجروح وكدمات وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة،
 
وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه "طرف أول" وبين المدعو أحمد ر ووالده ووالدته "طرف ثانٍ"، إذ بدأ الشجار وتطور ليستل المتهم "أحمد ر" سلاحًا أبيض سدد به عدة طعنات في جسد المجني عليه، فيما أكمل الاعتداء والدي المتهم بضرب المجني عليه بواسطة عصي خشبية "شوم" مُحدثين إصابات التي تسببت في وفاته.
 
تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بإنتداب أحد الأطباء الشرعيين لاجراء الصفة التشريحية على الجثمان وارسال تقرير عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فيها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء.
 
 

أبو كبير

الشرقية

محافظة الشرقية

قتل

جريمة قتل



الموضوعات المتعلقة

فتح باب التقديم لشغل 1417 وظيفة شاغرة من المعلمين بمديرية تعليم الشرقية

الخميس، 28 يوليه 2022 01:31 م

ضبط أدوية بيطرية ومواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تموينية مفاجئة بالشرقية

الخميس، 28 يوليه 2022 01:04 م

"اليوم السابع" فى منزل الأولى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية.. آلاء: الدراسة بالأزهر ليست صعبة وسألتحق بكلية الطب لخدمة أهل بلدى.. والدها: توقعت تفوقها.. الأم: السلام النفسي وعدم الضغط أهم شىء.. صور

الخميس، 28 يوليه 2022 01:00 م

التحريات عن مصرع موظف فى الطالبية: سقط من الرابع بسبب اختلال توازنه

الخميس، 28 يوليه 2022 02:50 م

مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربى

الخميس، 28 يوليه 2022 02:10 م

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 19 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى

الخميس، 28 يوليه 2022 12:59 م

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادث على الطريق الصحراوى بأسوان

الخميس، 28 يوليه 2022 11:30 ص

النيابة تطلب التحريات عن مصرع محصل شركة غاز سقط من الطابق الرابع بالطالبية

الخميس، 28 يوليه 2022 11:24 ص

مصرع مواطنين وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الخميس، 28 يوليه 2022 11:19 ص

مصرع شخص صدمته سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف

الخميس، 28 يوليه 2022 09:56 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة