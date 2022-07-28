اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 01:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 19 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى

الخميس، 28 يوليه 2022 12:59 م
تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 19 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى حادث تصادم -أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي في المنطقة التي تقع بين قرية قصر الباسل بنطاق مركز شرطة إطسا، وسمسطا الغربي بمحافظة بني سويف.
 
ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين والمصابين للمستشفيات المركزية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بعد قصر الباسل بنطاق المركز، ووجود متوفين ومصابين.
 
وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادث على الطريق الصحراوى بأسوان

الخميس، 28 يوليه 2022 11:30 ص

النيابة تطلب التحريات عن مصرع محصل شركة غاز سقط من الطابق الرابع بالطالبية

الخميس، 28 يوليه 2022 11:24 ص

مصرع مواطنين وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الخميس، 28 يوليه 2022 11:19 ص

مصرع شخص صدمته سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف

الخميس، 28 يوليه 2022 09:56 ص

مصرع محصل بشركة غاز إثر سقوطه من الطابق الرابع فى الطالبية

الخميس، 28 يوليه 2022 09:43 ص

مصرع شاب على يد شقيقه بطلقات نارية في قنا

الخميس، 28 يوليه 2022 12:32 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة