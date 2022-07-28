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تعليم الجيزة تجهز 28 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى

الخميس، 28 يوليه 2022 12:16 م
تعليم الجيزة تجهز 28 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى امتحانات الدبلومات الفنية - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، بأن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثاني "الدور الثانى " للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك بدء من يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
وأكد سلومة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 13894 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات ((5508 صناعي - 619 زراعي - تجاري - 6786 فندقي981 )) موزع علي 28 لجنة.
 
كما تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة، وأن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا. 
 
وأشار الى أنه تم تخصص عدد (27) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 13 إدارة تعليمية منها 14 استراحة مخصصة للرجال وعدد 13 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 706 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.
 
كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.
 
وشدد "سلومة" على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.
 

امتحانات الدور الثاني

امتحانات الدبلومات الدور الثاني

الدبلومات الفنية

تعليم الجيزة



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