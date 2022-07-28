تعليم أسوان: فوز 87 طالبا فى مسابقة كانجارو وهيبو الدولية للرياضيات

أسوان - عبد الله صلاح

صرح عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأن طلاب محافظة أسوان نجحوا فى تحقيق مراكز متقدمة فى مسابقة "كانجارو وهيبو الدولية للرياضيات واللغة الإنجليزية 2022".

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، أن الطلاب الفائزين عددهم 87 طالبا وطالبة بواقع 56 طالبا وطالبة فى مسابقة كانجارو للرياضيات، و31 طالبا وطالبة فى مسابقة الأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية "هيبو".

وقدم وكيل وزارة التعليم فى أسوان، التهنئة كذلك لـ"فيصل نعيم مدير عام التعليم العام - ابراهيم الباين موجه عام الرياضيات - سوسن عبدالعزيز موجه عام اللغة الإنجليزية"، والتهنئة موصولة كذلك لأولياء أمور الطلاب ومديرى المدارس الفائزة.

يذكر أن المسابقة تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة اديو ميتر مصر للمسابقات الدولية العلمية، بهدف إتاحة الفرصة لجميع الطلاب بمختلف المدارس لدخول مجال التنافس العلمى الدولى فى مادتى العلوم والرياضيات.

وتستهدف المسابقة الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوى، مع مراعاة جميع المستويات والقدرات التعليمية للطلاب، حيث تهدف "كانجارو" إلى تعليم الطلاب الاستمتاع بالرياضيات والتركيز على المهارات التطبيقية للرياضيات وربطها بالحياة، والذى ينمى ويكسب لدى الطالب مهارات التفكير المنطقى والمرئى والتحليلى والناقد.

بينما تهدف "هيبو" إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية، وأساليب البحث العلمى الحديثة لدى الطلبة من خلال تدريبهم على العمل الجماعى، وتحسين نوعية التعليم الموجه لهم وانخراطهم فى المجتمع المحلى والعالمى، والبحث عن القواسم المشتركة التي تجمع بين الثقافات المختلفة من خلال الأنشطة التعليمية التفاعلية العالمية.