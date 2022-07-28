تسهيل الحياة على فاقدى السمع والبصر معا.. فكرة مشروع تخرج طلاب هندسة حلوان

أمنية فايد







شارك مجموعة من طلاب هندسة حلوان عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بفكرة مشروع تخرجهم وهو جهاز يساعد فاقدى السمع والبصر معا من التعامل وقراءة ما يرغبون فيه بسهولة.







وقالوا: " وفقا لإحصائيات (DBA) هناك مايقرب من 0.2٪ لـ 2% فى العالم فاقدين لحاسة البصر والسمع معًا، أي ما يقرب من 15 مليون لـ 150 مليون شخص حول العالم يعانوا من نفس المشكلة، والحقيقة هؤلاء الأفراد شبه معزولين عن العالم، خصوصا فقدان السمع والبصر معًا، لأنهم لا يستطيعون فهم المحيط بهم إلا بطريقة "برايل".

وأضافوا: "وهو ما فكرنا فيه في مشروعنا وهو مساعدتهم ليكونوا جزءا من حياتنا ونسهل عليهم الحياة بأبسط الأشياء، حيث إن مشروعنا عبارة عن جهاز يتم ارتداؤه في اليد، وعن طريق الكاميرا المتوفرة في الجهاز يمكنها عمل scan لأى كلام مكتوب سواء في كتاب أو مجلة أو على الهواتف الذكية وتحويلها بطريقة برايل، وبالتالي نكون قد ساهمنا في تسهيل الحياة عليهم فيمكنهم كل شيء مكتوب في أى مكان فضلا عن سهولة التعامل مع المحيطين بهم عن طريق الكتابة والقراءة".



وأشار الطلاب إلى أنهم يعملون على تطوير الجهاز أكثر للوصول على أفضل إمكانيات، وقد شارك في المشروع: "مراد عماد مراد، محمد محسن محمد، محمود محمد محمود، منه الله محمد عبده، مروة ربيع عبد الفتاح".



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