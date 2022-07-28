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الخميس، 28 يوليه 2022 08:51 ص
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تراجع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم والكيلو للمستهلك 37 جنيها

الخميس، 28 يوليه 2022 08:00 ص
تراجع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم والكيلو للمستهلك 37 جنيها صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس هبوط محدود بقيمة جنيه واحد فقط تسليم أرض المزرعة، وبلغت أسعار الكيلو مستويات تراوحت من 30-32 جنيهًا تسليم أرض المزرعة بحسب ما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 37 جنيها وأقصى سعر 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى. 
 

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم:
 
سعر كيلو الأبيض 30 جنيها للكيلو بالمزرعة.
 
سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو.
 
كتكوت أبيض يسجل سعر 6 جنيهات إلى 6.25 جنيه.
 
كتكوت ساسو 4.25 إلى 4.50 جنيه للكيلو.
 
أمهات بيضاء 28 جنيها.

أسعار البيض فى مصر

سجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع استقرار ملحوظ عند مستوى 64 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها وكرتونة البيض البلدى 58 جنيها.

 


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الدواجن اليوم

سعر الدواجن اليوم

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