اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 10:50 ص
أكرم القصاص
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تداول 2973 حاوية مكافئة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

الخميس، 28 يوليه 2022 10:23 ص
تداول 2973 حاوية مكافئة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر

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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 30 سفينة الى أرصفة ميناءي الأسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 27 سفينة.
 
وقال بيان الميناء اليوم، إنه تم تداول 214 ألف طن خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول حوالى 2973 حاوية مكافئة  بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
 
 ووجه اللواء بحري  نهاد شاهين علي  رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي .
 
 
 
 
 

 


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