تحرير 1567 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1567 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمرور القليوبية، تفيد شن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.
أسفرت الحملة عن ضبط 1567 مخالفة مرورية، بينها 385 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و998 مخالفة متنوعة، وضبط 38 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و24 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من سحب 22 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 23 دراجة غير مرخصة، وتحرير 17 مخالفة ملصقات، و60 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 6000 جنيها.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 24 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.
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