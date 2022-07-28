تجديد حبس قاتل صديقه بمنشأة القناطر بـ15 طعنة بسبب خلافات مالية

أحمد إسماعيل

جددت قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بقتل صديقه مدرس اللغة الإنجليزية بمنشأة القناطر بسبب خلافات مالية بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإستعجال تقرير الطبيب الشرعى.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال أفراد أسرة الضحية ، حيث اتهموا مالك محل بارتكاب الجريمة، وذكروا أن خلافات متعلقة بمبلغ مالي وراء استدراج المتهم للضحية وقتله.

كشفت التحقيقات أن المتهم من أصدقاء الضحية وكان مدان للقتيل بمبلغ 10 آلاف جنيه، ورفض إعادة النقود له، مما دفعه لاستدراجه، وسدد له طعنات بواسطة سلاحيين أبيض، حتى تأكد من مقتله، فر هاربا.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة ، أنه كان مدانا للمجني عليه بمبلغ 10 آلاف جنيه، ولعجزه عن سداد النقود، مع مطالبة القتيل له باستعادة نقوده، قرر المتهم إنهاء حياته، فاستدرجه إلى أرض زراعية، وسدد له 15 طعنة في أنحاء جسده، من بينهم 7 طعنات في الرقبة.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر، انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب تم تحديد هويته، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.