اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 230 لفافة هيروين قبل ترويجهم فى المنوفية

الخميس، 28 يوليه 2022 09:47 ص
تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 230 لفافة هيروين قبل ترويجهم فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر كريم حشيش وكيل النيابة العامة بمنوف، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس  عاطل وبحوزته 230 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 230 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من  تمكن الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب عمر شعير معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بمدينة منوف وبحوزته 230 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



 


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

قسم منوف

هيروين



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